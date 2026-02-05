Інтерфакс-Україна
Події
10:50 05.02.2026

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові агентку російської воєнної розвідки, яка готувала для передачі координати для нової серії ракетно-бомбових атак російських окупантів по місту, повідомляється на сайті спецслужби в четвер.

"Підготовкою обстрілу займалась завербована ворогом 61-річна викладачка іноземної мови у місцевому університеті. До уваги окупантів вона потрапила через родича, який проживає в РФ та співпрацює з російською спецслужбою", - розповіли у спецслужбі.

За даними СБУ, зловмисниця пішки обходила обласний центр, де фіксувала місця зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

"Також вона фотографувала та позначала на електронних картах локації будівель, які, на її думку, могли використовувати українські захисники. До того ж, фігурантка завуальовано випитувала інформацію про оборонців Харкова у знайомих під виглядом побутових розмов. Зібрані розвіддані вона узагальнювала в агентурний звіт, частину якого для конспірації формувала англійською мовою і месенджером пересилала куратору від ГРУ РФ. Щоб приховати співпрацю з ворогом, його поплічниця періодично змінювала смартфони, контактувала з куратором в анонімних чатах та видаляла листування після кожного сеансу зв’язку", - йдеться в повідомленні.

СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно було проведено убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #харків #навідник #агент_рф

