Росіяни били по логістичній інфраструктурі на Сумщині, постраждала залізничниця

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Росія вночі у четвер, 5 лютого, знову атакувала міста і села України, у тому числі Сумщину. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки і логістична інфраструктура, повідомив віцепремʼєр – міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Армія рф масовано била вночі безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. У Шосткинському районі під обстріл попала залізничниця - чергова по станції, яка прямувала на роботу. Оперативно надано медичну допомогу", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Удар прийшовся і по "Вагону незламності", який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів.

Під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі.

Крім того, ворог вдарив безпілотникамм по залізничній станції в Охтирському районі. Пошкоджено технічні приміщення, колії. Все оперативно відновлюється.

"Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух", - наголосив міністр.