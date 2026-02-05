Пожежа сталася в готелі "Дніпро" в центрі Києва, без постраждалих

Фото: ДСНС Києва

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про пожежу, яка сталася в готелі на вулиці Хрещатик в центрі Києва, евакуйовано 57 людей, але постраждалих вдалося уникнути.

"У номері на 3-му поверсі одного з готелів на вулиці Хрещатик сталося загоряння. Рятувальники евакуювали 57 людей, з них 1 дитину. Наразі пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає", - повідомляється в телеграм-каналі відомства у четвер.

Назва готелю не вказана, але на опублікованих фотографіях з місця події видно, що надзвичайна подія сталася у будівлі чотиризіркового готелю "Дніпро" на Європейській площі столиці (вулиця Хрещатик, 1/2), збудованій у 1964 році. Усього в будівлі 13 поверхів та 186 готельних номерів.

Судячи зі світлин, вогонь суттєво пошкодив декілька приміщень, а в коридорах будівлі було сильне задимлення. Про масштаб пошкоджень в ДСНС не повідомляють.

"На місці працювали 70 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці", - йдеться в повідомленні.