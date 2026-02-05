Інтерфакс-Україна
Події
09:35 05.02.2026

УІК розраховує на скасування Радою відтермінування введення в дію програми "єКнига" при народженні дитини

2 хв читати
УІК розраховує на скасування Радою відтермінування введення в дію програми "єКнига" при народженні дитини

Український інститут книги (УІК) розраховує на прийняття Верховною Радою законопроєкту, який передбачає скасування відтермінування введення в дію надання державної допомоги на придбання книг "єКнига" при народженні дитини.

"Минулого тижня Український інститут книги звітував про підсумки першого року програми єКнига: майже 250 тисяч 18-річних українців та українок долучилися до читання, купивши 434 тисяч книжок на 140 мільйонів гривень. Сподіваємось, що цього року показники програми зростуть вдвічі, якщо вона запрацює на повну силу", - йдеться у повідомленні УІК.

В Інституті нагадали, що закон передбачає право на державну допомогу для придбання книжок не лише для 18-річних, а й для батьків новонароджених, однак, через обставини, спричинені повномасштабним вторгненням РФ в Україну, його запровадження відтермінували на післявоєнний період.

"Проте ситуація може незабаром змінитися – 26 січня у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає, зокрема, такі зміни: надання державної допомоги на придбання книг при народженні дитини здійснюється з 1 липня 2026 року. Така допомога надається одному з батьків або інших законних представників дитини, народженої починаючи з 1 січня 2026 року", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що цьогоріч очікується народження близько 160 тис. дітей, і в Інституті сподіваються, що кожна родина зможе отримати нові книжки на суму майже тисячу гривень.

"Тож чекаємо на голосування депутатів Верховної Рад України та шукаємо в магазинах і на сайтах логотип єКниги!", - написали в УІК.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

УІК неодноразово пропонувало скасувати відтермінування дії програми "єКнига" для батьків новонароджених, а також запустити програму державних субсидій книгарням у 2026 році.

У Міністерстві культури 15 жовтня 2025 року заявили про плани профінансувати наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига".

У листопаді 2025 року віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики – міністр культури Тетяна Бережна повідомила про роботу над розширенням вікового діапазону програми "єКнига" до 22 років і субсидіями на оренду приміщень для книгарень.

22 січня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини, яким серед іншого пропонується зняття відтермінування введення в дію надання державної допомоги на придбання книг при народженні дитини.

Теги: #законопроєкт #уік #єкнига

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:21 29.01.2026
Майже 140 млн грн було витрачено 18-річними українцями в межах програми "єКнига" в 2025р - УІК

Майже 140 млн грн було витрачено 18-річними українцями в межах програми "єКнига" в 2025р - УІК

19:26 28.01.2026
Раді пропонують повернути вихідні у дні загальнодержавних свят

Раді пропонують повернути вихідні у дні загальнодержавних свят

17:44 28.01.2026
Раді пропонують запровадити особливий порядок діяльності місцевих рад під час війни

Раді пропонують запровадити особливий порядок діяльності місцевих рад під час війни

14:19 22.01.2026
НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

13:50 22.01.2026
Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

18:27 15.01.2026
Український інститут книги розпочав прийом заявок на конкурс Translate Ukraine-2026

Український інститут книги розпочав прийом заявок на конкурс Translate Ukraine-2026

17:54 15.01.2026
Рада ратифікувала договір з ЄК та державами-членами ЄС про спільні закупівлі заходів медичного захисту

Рада ратифікувала договір з ЄК та державами-членами ЄС про спільні закупівлі заходів медичного захисту

11:56 14.01.2026
Міністерство культури України та Український інститут книги підбили книжкові підсумки 2025 року

Міністерство культури України та Український інститут книги підбили книжкові підсумки 2025 року

18:11 13.01.2026
Аналітичні центри пропонують поріг ПДВ для ФОПів у 6 млн грн замість ініційованого урядом 1 млн грн

Аналітичні центри пропонують поріг ПДВ для ФОПів у 6 млн грн замість ініційованого урядом 1 млн грн

13:39 13.01.2026
Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

ВАЖЛИВЕ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

ОСТАННЄ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА