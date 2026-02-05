Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Фото: Рустем Умєров

Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров повідомив про початок другого дня тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ) щодо припинення війни в Україні.

"Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки – згодом", - написав Умєров в Телеграм у четвер.

Як повідомляють російські ЗМІ, спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який відповідає за російсько-американські контакти й також перебуває в Абу-Дабі, заявив зранку, що у роботі над угодою про припинення війни нібито є прогрес. "Безумовно, прогрес є. Іде добрий, позитивний рух уперед", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, чи є прогрес у роботі над мирною угодою.

Як повідомлялося, двосторонні (Україна-США) та тристоронні (Україна-США-Росія) переговори проходять 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Після завершення тристоронніх перемовин у середу відбувалася робота в групах. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після тристоронніх перемовин були контакти українскої переговорної команди з американською стороною. За підсумками доповіді української делегації президент анонсував обмін військовополонених найближчим часом.

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський оновив до складу делегації України для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. У складі української делегації керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, народний депутат Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник Офісу президента України Олександр Бевз.

З американського боку участь у консультаціях взяли спецпосланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, Джаред Кушнер і Джошуа Груенбаум, а також міністр Сухопутних сил США Деніел Дрісколл та верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на рівні військового керівництва.