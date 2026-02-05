Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Фото: https://x.com/PremierRP/

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув з візитом до Києва, повідомляє канцелярія польського уряду ранком у четвер.

Програма візиту не уточнюється.

Раніше Туск повідомляв, що відвідає Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга, який зустрічав Туска у Києві, зазначив: "Ласкаво просимо до Києва, Дональде! Важливий візит справжнього друга".

"Польща є лідером у підтримці України, включаючи енергетичну допомогу. Ми цінуємо цю солідарність і наше стратегічне партнерство. Ми з нетерпінням чекаємо результативного візиту та змістовних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським", – зазначив глава МЗС, якого цитує пресслужба міністерства у телеграм-каналі.