Інтерфакс-Україна
Події
08:30 05.02.2026

Захисники України в ніч на 5 лютого знищили або подавили 156 зі 185 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України в ніч на 5 лютого знищили або подавили 156 зі 185 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 5 лютого (з 18:00 4 лютого) атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Донецьк - ТОТ України, близько 110 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях ", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 05.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 133 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 133 бойові зіткнення

07:52 05.02.2026
Окупанти втратили впродовж доби 770 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 770 військовослужбовців - Генштаб

08:26 04.02.2026
ППО України знешкодило 88 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 14 локаціях

ППО України знешкодило 88 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 14 локаціях

08:12 04.02.2026
Окупанти за добу втратили 780 осіб та 215 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 780 осіб та 215 од. спецтехніки - Генштаб

08:08 03.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

07:40 03.02.2026
Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 780 військовослужбовців - Генштаб

08:56 02.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

07:28 02.02.2026
Окупанти за добу втратили 850 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

08:12 01.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

07:25 01.02.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

ОСТАННЄ

Україна на рівні посла взяла участь в організованому США інавгураційному Міністерському засіданні з рідкоземів

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА