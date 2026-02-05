Захисники України в ніч на 5 лютого знищили або подавили 156 зі 185 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 5 лютого (з 18:00 4 лютого) атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Донецьк - ТОТ України, близько 110 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях ", - інформують ПС ЗСУ.