08:25 05.02.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1164 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1164 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 287 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано; 71 точка вильоту БпЛА; 4 танки; 22 артилерійські системи; 59 одиниць автомобільної техніки; 23 мотоцикли; 155 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж лютого (01–04.02) знищено/уражено 4590 цілей, з них – 1144 особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

