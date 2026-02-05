Генштаб зафіксував впродовж доби 133 бойові зіткнення

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 133 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосував три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб