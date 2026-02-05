Двоє постраждалих і дві пожежі в Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА – Кличко

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атака ворожих дронів на Київ, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на 07:48 четверга.

"Двоє постраждалих у столиці. В Соломʼянському районі одну жінку медики госпіталізували, ще одній надали допомогу на місці", - написав Кличко у Телеграмі. Також у цьому районі внаслідок падіння уламків БпЛА вибило вікна в двох житлових будинках, пошкоджені фасади будівель та припарковані в дворах автомобілі.

"Також уламки впали біля торговельного центру. Та за ще однією адресою — там пошкоджені фасади та вибило вікна в дитячому садочку та житловому будинку", - додав Кличко про заподіяне ворогом у Солом'янському районі.

"У Шевченківському районі уламки впали на дах чотириповерхової офісної будівлі. Сталося загоряння покрівлі. У Дарницькому районі – горіння уламків біля кафе, розташованого в житловому будинку. Без пошкоджень будівлі. В Оболонському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на стоянку сталося загоряння автомобілів", - перелічив київський голова у Телеграмі.