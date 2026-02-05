Інтерфакс-Україна
07:52 05.02.2026

Окупанти втратили впродовж доби 770 військовослужбовців - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Втрати окупантів впродовж доби  склали 770 одиниць живої сили та 271 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7:00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танки, 4 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, дві РСЗВ, 200 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 1351  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

