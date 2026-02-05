5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 лютого відзначають День Державної спеціальної служби транспорту в Україні, День "Час поговорити", Всесвітній день Рейкі для тварин.

Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Агафії.

День 1443 Російська агресія - Day 1443 Russian aggression

День Державної спеціальної служби транспорту в Україні

5 лютого в Україні, згідно з указом президента України №14/2025, святкують День Державної спеціальної служби транспорту. Це рішення покликане підкреслити значущість служби у забезпеченні роботи транспортної інфраструктури, особливо в умовах воєнного стану.

Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) – це військове формування, що від 2017 року перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборони України. Її основна місія – гарантування безпеки на об’єктах транспортної інфраструктури. Фахівці ДССТ виконують широкий спектр завдань: опікуються розмінуванням територій, зводять фортифікаційні споруди, відновлюють залізничні колії та мости, пошкоджені внаслідок бойових дій. Їхня робота відіграє ключову роль у зміцненні обороноздатності країни та налагодженні військової логістики.

День "Час поговорити"

День "Час поговорити" — наймасштабніша у Великій Британії ініціатива, спрямована на заохочення відвертих розмов про ментальне здоров'я. Цей день традиційно відзначається у перший четвер лютого.

Його мета проста, але надважлива — зібрати сім’ї, друзів, колег та цілі громади разом, щоб розбити стіну мовчання навколо психічних проблем. День "Час поговорити" — це британське свято, але його ідея (говорити про ментальне здоров’я) не має кордонів. Завдяки інтернету до цієї події долучаються люди з інших країн.

Всесвітній день Рейкі для тварин

5 лютого щороку відзначається Всесвітній день Рейкі для тварин — подія, присвячена підвищенню обізнаності про цілющі властивості Рейкі для тварин та вшануванню їх як духовних вчителів. Цей день об'єднує прихильників Рейкі та любителів тварин з усього світу для поширення співчуття та зцілення через практику Рейкі.

Практика Рейкі — це японська система енергетичного зцілення та духовного розвитку, заснована Мікао Усуї у 1922 році, яка передбачає передачу універсальної життєвої енергії через долоні того, хто практикує, для балансу фізичного, емоційного та духовного стану. Вона спрямована на самовідновлення організму, зниження стресу та розслаблення.

Народилися в цей день:

145 років від дня народження Сергія Прокоповича Тимошенка (1881-1950), українського архітектора, інженера, педагога, громадсько-політичного та державного діяча УНР (США). Дату народження подано за ВУЕ, даними Українського національного біографічного архіву, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 04.02.1881 р.;

130 років від дня народження Анатолія Петровича Ніколаєва (1896-1972), українського акушера-гінеколога;

100 років від дня народження Віри Ворскло (справж. - Юлія Триріг) (1926-2013), української письменниці, перекладачки, критикині (Канада).

Ще цього дня:

1913 - У Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства влаштовують великий академічний бал;

1924 - Радіо ВВС починає передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1928 - Німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезує вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;

1935 - У Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати більше 15 раундів;

1977 - Заарештували лідерів Української Гельсінської групи Микола Руденка й Олекса Тихого;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини з Норвегією;

1999 - Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, отримує рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона.

Церковне свято:

Святої мучениці Агафії

5 лютого у церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Агафії. Вона жила у Сицилії у III столітті і постраждала за свою віру під час гонінь на християн.

За легендою, вона походила з багатої та знатної родини, але вирішила присвятити своє життя Богові. Агату піддали жорстоким тортурам через те, що вона відмовилася зректися християнської віри та вступити в шлюб із впливовим римським правителем.

Після багатьох випробувань вона померла мученицькою смертю. Її стійкість і віра зробили її символом мужності та віри. На честь святої Агати в християнському світі зводять численні храми, і багато вірян звертаються до неї з молитвами про захист і допомогу. Її вважають покровителькою хворих, особливо тих, хто страждає від захворювань грудей.

Іменини:

Антон, Макар, Михайло, Василиса, Олександра.

З прикмет цього дня:

Ясний день обіцяє ранню весну, мороз — теплу весну та спекотне літо, а снігопад — урожай зернових. Також заведено стежити за птахами: гучний спів синиць віщує морози.