Пожежа в Оболонському районі внаслідок атаки російських БпЛА на Київ – КМВА

Пожежа на автостоянці спалахнула в Оболонському районі внаслідок удару ворожого дрона, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі, станом на 02:20 четверга.

"Внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі горять авто на стоянці. Також фіксуємо наслідки у Святошинському районі. Попередньо без пожежі та постраждалих", - написав Ткаченко в двох постах в Телеграм.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2249

https://t.me/tkachenkotymur/2250