02:28 05.02.2026
Пожежа в Оболонському районі внаслідок атаки російських БпЛА на Київ – КМВА
Пожежа на автостоянці спалахнула в Оболонському районі внаслідок удару ворожого дрона, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі, станом на 02:20 четверга.
"Внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі горять авто на стоянці. Також фіксуємо наслідки у Святошинському районі. Попередньо без пожежі та постраждалих", - написав Ткаченко в двох постах в Телеграм.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2249
https://t.me/tkachenkotymur/2250