Сибіга подякував Папі римському за заклики до солідарності з Україною

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність Папі Леву XIV, який закликав до солідарності з Україною, яка потерпає від російських атак по енергосистемі. Свій коментар Сибіга розмістив на платформі X у середу.

"Його Святість приділив особливу увагу українському народу, який страждає від екстремальних холодів через жорстокі російські удари по системах опалення, електропостачання та водопостачання. Ми цінуємо заклик Понтифіка до всесвітньої солідарності з Україною. Разом ми подолаємо російський зимовий терор", - написав Сибіга на X.

Папа Лев XIV в середу на платформі X подякував католикам, які допомагають українцям пережити холоди в умовах російських ударів по енергетиці.

"Молімося разом за наших братів і сестер в Україні, які зазнають важких випробувань внаслідок поновлення атак на енергетичну інфраструктуру. Висловлюю вдячність за ініціативи солідарності, які просувають католицькі єпархії Польщі та інших країн, допомагаючи населенню пережити цей період сильних морозів", - написав понтифік на X.

Джерело: https://x.com/Pontifex/status/2019033206193103006?s=20

https://x.com/andrii_sybiha/status/2019082091925782926?s=20