Інтерфакс-Україна
Події
23:56 04.02.2026

Ворожі атаки позбавили електропостачання 53 тис. абонентів Запоріжжя та району - ОВА

1 хв читати

Правобережна частина Запоріжжя та частково Запорізький район знеструмлені внаслідок систематичних атак окупантів, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі станом на 23:20 середи.

"Росіяни цілий день ведуть прицільний удар по Запоріжжю та області. Внаслідок атак понад 53 тисячі абонентів- правий берег Запоріжжя та частково Запорізький район – знеструмлені", - написав Федоров у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/33503

Теги: #знеструмлення #запорізька #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 05.02.2026
Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

22:44 04.02.2026
Кількість постраждалих від атак російських БпЛА в Сумській області зросла до п'яти – ОВА

Кількість постраждалих від атак російських БпЛА в Сумській області зросла до п'яти – ОВА

22:30 04.02.2026
Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

12:53 04.02.2026
В Запорізькій області майже 2,5 тис. споживачів знеструмлено через ворожу атаку – ОВА

В Запорізькій області майже 2,5 тис. споживачів знеструмлено через ворожу атаку – ОВА

11:03 04.02.2026
Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

07:28 04.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

21:28 03.02.2026
До дев'яти зросла кількість постраждалих у Запоріжжі

До дев'яти зросла кількість постраждалих у Запоріжжі

18:57 03.02.2026
18-річні хлопець та дівчина загинули у Запоріжжі через ворожий удар, 15-річна дівчина у важкому стані

18-річні хлопець та дівчина загинули у Запоріжжі через ворожий удар, 15-річна дівчина у важкому стані

08:34 03.02.2026
Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1170 - Кличко

Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1170 - Кличко

08:21 03.02.2026
Росія в черговий раз атакувала вночі теплоелектростанції і суттєво пошкодила обладнання - ДТЕК

Росія в черговий раз атакувала вночі теплоелектростанції і суттєво пошкодила обладнання - ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

ОСТАННЄ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

Росіяни били по логістичній інфраструктурі на Сумщині, постраждала залізничниця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА