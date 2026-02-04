23:56 04.02.2026
Ворожі атаки позбавили електропостачання 53 тис. абонентів Запоріжжя та району - ОВА
Правобережна частина Запоріжжя та частково Запорізький район знеструмлені внаслідок систематичних атак окупантів, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі станом на 23:20 середи.
"Росіяни цілий день ведуть прицільний удар по Запоріжжю та області. Внаслідок атак понад 53 тисячі абонентів- правий берег Запоріжжя та частково Запорізький район – знеструмлені", - написав Федоров у Телеграмі.
