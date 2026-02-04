Дипломатичний радник Макрона їздив на переговори до Москви

Дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн відвідав у вівторок Москву задля переговорів з російськими посадовцями, повідомила агенція Reuters, посилаючись на власні джерела.

"Найвищий дипломат французького президента Емманюеля Макрона у вівторок перебував у Москві для проведення переговорів з російськими офіційними особами, повідомило джерело, обізнане про зустріч, та два дипломатичні джерела", - сказано в повідомленні Reuters.

"Перше джерело повідомило, що Еммануель Бонн, який очолює дипломатичну службу Макрона з 2019 року, зустрівся з офіційними особами в Кремлі. Він не надав більш детальної інформації, окрім того, що метою є діалог з ключових питань, найважливішим з яких є Україна", - інформує агенція.

Офіс французького президента не підтвердив і не спростував інформацію про переговори.

"Як сказав президент під час вчорашньої зустрічі з журналістами, обговорення відбуваються на технічному рівні в умовах повної прозорості та за погодженням з президентом Зеленським і основними європейськими колегами", - цитує Reuters відповідь з Єлисейського палацу.

"Два дипломатичні джерела повідомили, що союзники були поінформовані про цю ініціативу і що Бонн провів переговори з Юрієм Ушаковим, старшим помічником президента Росії Володимира Путіна", - додає Reuters у повідомленні, нагадавши, що у грудні минулого року Макрон заявив, що "європейці будуть змушені відновити прямі переговори з Путіним, якщо останні зусилля США з посередництва у досягненні мирної угоди в Україні зазнають невдачі".

Джерело: https://www.reuters.com/world/french-presidents-top-diplomat-held-talks-moscow-tuesday-sources-say-2026-02-04/