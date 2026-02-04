Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кількість українських військових, які загинули на фронті. Зеленський повідомив це в інтерв'ю телеканалу France 2 увечері середи.

"В Україні офіційно на полі бою загинуло 55 000 військових – як професійних, так і мобілізованих. [До цього додається] велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти", – заявив Зеленський.

Рік тому у інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський називав цифру понад 45 тисяч загиблих.

"Щодо наших втрат, точні цифри дуже важливі для нас. 45 100 людей загинули і близько 390 тисяч випадків поранень", - заявляв Зеленський 5 лютого 2025 року.

Джерело: https://www.franceinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/direct-guerre-en-ukraine-des-negociateurs-ukrainiens-russes-et-americains-se-retrouvent-a-abou-dhabi-pour-un-nouveau-cycle-de-pourparlers_7783178.html