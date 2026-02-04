Інтерфакс-Україна
22:44 04.02.2026

Кількість постраждалих від атак російських БпЛА в Сумській області зросла до п'яти – ОВА

Вже п'ятеро постраждалих внаслідок атак ворожих дронів у Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у Телеграмі.

За його інформацією чергова атака відбулася в Сумах.

"На околиці міста уламок ворожого безпілотника влучив у цивільну автівку. 59-річний водій отримав поранення. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу та транспортують до лікувального закладу", - написав Григоров у Телеграм-каналі.

Незадовго до цього він повідомляв про чотирьох постраждалих – родину з трьох осіб у чию автівку поцілив дрон у Зноб-Новгородській громаді та 42-річного чоловіка у Середино-Будській громаді.

