Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 57 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3875 дронів-камікадзе та здійснив 2995 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 23 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34637