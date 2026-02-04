Після призначення нового керівника ДЕЦ бізнес розраховує на більш структуровану комунікацію - ЄБА

Бізнес розраховує на більш структуровану комунікацію після призначення Едема Адаманова директором "Державного експертного центру" (ДЕЦ), зазначили в Європейській Бізнес асоціації (ЄБА).

"Рішення ДЕЦ безпосередньо впливають на строки виходу лікарських засобів на ринок і доступ пацієнтів до лікування, а також на проведення клінічних випробувань, тому для компаній критично важливими є прозорі, уніфіковані та публічні підходи до експертизи реєстраційних матеріалів та матеріалів клінічних випробувань", - прокоментували агентству ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА в ЄБА призначення Адаманова.

В ЄБА зазначили, що в цьому контексті "йдеться, серед іншого, про вимоги до маркування, методів контролю якості та інструкцій для медичного застосування, які, за інформацією бізнесу, останнім часом зазнають змін без попереднього офіційного інформування заявників"

За словами представників ЄБА, "бізнес розраховує на більш структуровану комунікацію щодо уточнення та деталізації вимог, що передбачає їх публічність, зрозумілість і завчасне застосування".

"Такий підхід сприятиме збереженню стабільності налагоджених регуляторних процесів", - підкреслили в асоціації.

Також в ЄБА зазначили, що бізнес окрему увагу звертає на важливість перехідного періоду від ДЕЦ до майбутнього органу державного контролю у фармацевтичній сфері, що має почати роботу з 1 січня 2027 року.

На думку компаній-членів Асоціації, цей період має супроводжуватися посиленою комунікацією, збереженням сталої роботи та уникненням впровадження нових підходів напередодні системних змін, передбачених новим законом "Про лікарські засоби".

"Європейська Бізнес Асоціація висловлює готовність до відкритого діалогу та сподівається, що ДЕЦ під новим керівництвом посилюватиме комунікацію з бізнесом для фахового обговорення практичних питань і забезпечить прогнозованість регуляторних рішень у період реформ, окреслених Міністерством охорони здоров’я України", - підкреслили в ЄБА.

Як повідомлялося, ДЕЦ Міністерства охорони здоров'я очолив Едем Адаманов, який до того обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я. МОЗ визнав ключовими завданнями нового керівника Центру забезпечення переходу до нової регуляторної моделі, стабілізацію реформ, посилення прозорості та комунікацій в умовах створення єдиного держоргану –УФА.