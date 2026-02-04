Рубіо натякнув на можливість несподіваного прориву у переговорах про припинення війни

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що витоків щодо прогресу в переговорах України й РФ не буде аж до справжнього прориву, а прорив може статися непердбачувано. Слова Рубіо процитував на платформі X Державний департамент США.

"Вперше за дуже довгий час технічні військові команди з України та Росії зустрічаються на форумі, в якому ми також братимемо участь... Прогрес, ймовірно, не буде відомий, навіть через витоки інформації, доки ми не досягнемо справжнього прориву. Наша мета — залишатися налаштованими на досягнення результату", - заявив Рубіо. І додав, що безнадійна, на перший погляд ситуація, може мати несподіваний розв'язок.

"... Одна з речей, яку потрібно розуміти про припинення збройних конфліктів, це те, що часто ситуація здається абсолютно безнадійною, поки не відбувається прорив, який іноді буває непередбачуваним", - сказав Рубіо.

Держсекретар також торкнувся питання повоєнної відбудови України.

"Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україна повинна бути готовою використати всі ресурси своєї країни для її відновлення. Україна має величезний економічний потенціал", - наводить Держдеп сказане Рубіо на X.

