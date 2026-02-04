Глава Міненерго: Є ризик погіршення графіків відключень, росіяни готуються до нових атак

Ситуація в енергетиці залишається дуже складною, на жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися, заявив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль у середу ввечері за результатами засідання штабу.

"Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень", – написав він у Телеграм.

Шмигаль зазначив, що відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах, в тому числі у Києві працюють більш ніж 230 бригад, також вже долучено 40 ремонтних бригад "Нафтогазу".

"Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання. У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу", – наголосив глава Міненерго.