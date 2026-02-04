Засудженого за спробу замаху на Трампа засудили до довічного ув'язнення

Федеральний суддя Флориди Ейлін Кеннон засудила до довічного ув'язнення Райана Рута, засудженого за спробу замаху на президента США Дональда Трампа за кілька місяців до його повернення до влади - восени 2024 року, повідомляє в середу Associated Press.

Згідно з прокуратурою, засуджений не кається у скоєному і не заперечує провину.

Відзначається, що сторона захисту просила позбавлення волі строком на 27 років, аргументуючи це віком підсудного (59 років).

У вересні 2025 року суд присяжних у Флориді визнав Рута винним за всіма пунктами звинувачення, зокрема, у спробі замаху на Трампа і в нападі на співробітника Секретної служби. Тоді в залі судового засідання Рут зробив спробу заколоти себе ручкою.

15 вересня 2024 року у Флориді неподалік від гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. Підозрюваний у спробі замаху на Трампа був затриманий. Він був озброєний гвинтівкою і перебував біля гольф-клубу у Флориді, коли Трамп грав у гольф. Рут спробував просунути ствол гвинтівки крізь сітчасту огорожу гольф-клубу, але в цей момент Секретна служба помітила його і спочатку відкрила вогонь, а потім - затримала Рута.