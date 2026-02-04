Інтерфакс-Україна
20:58 04.02.2026

Іспанія передає України шість потужних генераторів – МЗС

Очільник Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес анонсував передачу України шести генераторів, які можуть забезпечити енергопостачання 14 тис споживачів.

"Україна потребує нашої допомоги зараз як ніколи. Ми їх не підведемо. Ми зміцнюємо їхню енергетичну систему перед обличчям російських атак, які призвели до втрати 70% їхньої електричної потужності, а температура впала до -20°C. Ми постачаємо шість генераторів, які забезпечуватимуть електроенергією 14 000 осіб", - написав Альбарес в соцмережі Х у середу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав цю допомогу "особливо своєчасною" з огляду на терор з боку РФ під час однієї з найхолодніших зим останніх років. "Я ціную дотриману обіцянку та тепло для України, що надходить від Іспанії — як фізичне, так і емоційне. Велике спасибі", - написав він в Х.

 

 

 

