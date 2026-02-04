Україна буде працювати з партнерами у двосторонньому форматі, щоб блокувати російські танкери - Зеленський

Фото: (с) Pexels / Burak Guven

Президент України Володимир Зеленський у середу, 4 лютого, заслухав доповідь зовнішньої розвідки України щодо російського танкерного флоту.

За словами президента, у 2025 році Росія залучила до торгівлі нафтою більш ніж 122 судна під управлінням європейських юридичних власників та операторів.

"Це значна частина танкерного флоту Росії. Треба, щоб Європа була значно активніша в протидії російському танкерному флоту. Дякую всім партнерам, які саме так це бачать і які готові посилювати законодавство, щоб блокувати танкери й щоб конфіскувати російську нафту. Ми будемо працювати заради цього у двосторонньому форматі", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави також анонсував попереду активну дипломатичну роботу.