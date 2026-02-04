Інтерфакс-Україна
Події
20:49 04.02.2026

На київській станції "Дарниця" запрацювали "вагони незламності" – Мінрозвитку

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє про розгортання "вагонів незламності" на залізничній станції Дарниця, в районі якої багато житлових будинків залишилися без теплопостачання внаслідок російських обстрілів.

"На Дарниці вже повним ходом працюють "Вагони незламності". Тут місцеві мешканці можуть зарядити гаджети, зігрітися, розігріти їжу та провести час у комфорті й спокої. Вагони відкриті з 8:00 — можна без проблем приходити, щоб повчитися чи попрацювати. Або завітати з малечею: разом подивитися мультфільми чи погратися. І навіть під час вечірньої прогулянки з песиком можна зайти на теплий чай і перепочинок — вагони працюють до 20:00. Усередині одночасно можуть розміститися до 100 людей — і місця ще точно вистачає", - повідомляється в телеграм-каналі відомства у середу.

Також для жителів Дарниці організували гарячі обіди від потяга-кухні Food Train. "Команда поїзда-кухні готує до 3000 порцій на добу для всієї області, щоб підтримати гарячою їжею тих, кому це зараз найбільш потрібно. Дякуємо Howard G. Buffett Foundation за підтримку", - йдеться в повідомленні.

24 бригади залізничників залучені до відновлення теплопостачання в Дніпровському районі Києва та на житловому масиві Виґурівщина-Троєщина у Деснянському районі. "Завдяки їхній роботі тепло вже повернулося у 80 будинків на лівому березі. Бригади працюють цілодобово", - повідомили в Мінрозвитку.

Залізнична станція "Дарниця" знаходиться на межі двох адміністративних районів Києва: Дніпровського та Дарницького.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про відсутність теплопостачання у 1146 будинках внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури та майже повної руйнації Дарницької теплоелектроцентралі, яка обслуговувала мешканців Дніпровського і частину Дарницького району.

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) розгорнула перші "вагони незламності" в Київській області, щоб допомогти жителям пережити період відключень після обстрілів, ще 10 січня. Пізніше кілька десятків таких вагонів були відправлені до інших областей України, а також до польського Холма, де вокзал зачинений на реконструкцію.

Кожен вагон може одночасно комфортно прийняти близько 40 відвідувачів. У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю. Для дітей передбачені мультфільми, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри. Також у вагонах є купе для відвідувачів з тваринами.

 

Теги: #київ #уз #обігрів

