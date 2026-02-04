Зеленський: Найближчим часом очікується обмін військовополоненими

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом за підсумками доповіді української делегації після першого дня дводенних українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ).

"Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у середу.

За його словами, українська позиція "дуже чітка: війну треба завершувати реально", і саме РФ повинна бути готова до цього. "І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари", - сказав президент.

При цьому Зеленський наголосив, що "не повинно бути винагород агресору". "Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість", - зазначив він.

Голова держави зазначив, що після тристоронніх перемовин були контакти українскої переговорної команди з американською стороною.

"Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра", - повідомив Зеленський, прокоментувавши свою розмову з членами української делегації.

Як повідомлялося, двосторонні (Україна-США) та тристоронні (Україна-США-Росія) переговори проходять 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський оновив до складу делегації України для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. Делегація включає десять членів: секретар РНБО Рустем Умєров і його перший заступник Євгеній Острянський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник ГУР МО Олег Іващенко та його заступник Вадим Скібіцький, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник Офісу президента України Олександр Бевз та народний депутат Давид Арахамія.