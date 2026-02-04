Інтерфакс-Україна
Події
20:12 04.02.2026

H&M запустив онлайн-магазин в Україні

1 хв читати
H&M запустив онлайн-магазин в Україні

H&M запустив онлайн-магазин в Україні, повідомили у пресслужбі H&M Hennes & Mauritz AB агентству "Інтерфакс-Україна".

"Запуск hm.com – це історична подія для H&M в Україні. Я дуже рада, що наш довгоочікуваний онлайн-магазин нарешті став доступним для всіх покупців. Вірю, що поєднання сильної оффлайн- та онлайн-присутності є ключовими факторами у побудові міцних стосунків з нашими клієнтами" – коментує Міхаліна Людвічак, Sales Manager for Sales Market Poland в H&M.

Покупці в Україні можуть замовляти онлайн товари з основних колекцій, а також H&M Home (за винятком меблів і ламп), H&M Move та спеціальні лінійки, зокрема H&M Studio. Підписники H&M Fashion Newsletter першими отримують інформацію про ексклюзивні пропозиції, актуальні добірки, презентації нових колекцій та інші новини.

Перший магазин H&M в Україні відкрився в 2018 році. Сьогодні бренд представлений дев’ятьма фізичними магазинами: сім у Києві, по одному в Одесі (оновлений у червні 2025 року), та Львові.

Теги: #магазин #онлайн

