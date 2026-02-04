Інтерфакс-Україна
Події
19:44 04.02.2026

Бойко завершила роботу в наглядовій раді "Нафтогазу"

3 хв читати

Наталія Бойко повідомила про завершення роботи на посаді заступниці голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

"Три роки в умовах повномасштабної війни, сумарно 5 років мого життя – дуже різних періодів дуже різного НАКу. Сьогодні я дивлюся на компанію з величезною повагою, любовʼю і вдячністю до наших неймовірних людей", – написала Бойко у своєму Facebook у середу.

Одним з напрямків роботи "Нафтогазу", на який вона звернула увагу, була диверсифікація постачання газу.

"Минулого року "Нафтогаз" імпортував 5,7 млрд куб. м газу, з них понад 600 млн куб м – американський LNG у партнерстві з польською компанією ORLEN. У 2026 році очікується 1 млрд куб. м LNG. Укладено угоди з грецькими компаніями ATLANTIC-SEE та DEPA Commercial для довгострокового постачання через Вертикальний коридор. Уперше закуплено азербайджанський газ від компанії SOCAR та успішно протестовано Трансбалканський коридор", – підбила підсумки Бойко.

Вона також назвала історичною угоду з ЄБРР на відновлюваний кредит EUR500 млн, вказавши, що це найбільший проєкт банку в Україні, й уперше "Нафтогазу" кредит було надано під гарантію ЄС без потреби державної гарантії України. Це, на її думку, є чітким сигналом міжнародної довіри. Всього, за її словами, "Нафтогаз" з партнерами покрив 90% потреб у фінансуванні імпорту газу.

Крім того, останні роки для "Нафтогазу" вона назвала серйозним тестом на міцність в умовах постійних і потужних обстрілів РФ, коли "не витримувало обладнання, але напругу завжди витримували люди".

"Навіть в умовах війни державний "Нафтогаз" минулого року пробурив 140 свердловин, що є одним із найвищих показників у Європі. Україна продовжує розвідку нових родовищ, інвестує та готова залучати міжнародних партнерів із їхніми технологіями та експертизою", – зазначила Бойко.

Водночас вона вказала, що виклики, з якими працювала нинішня наглядова рада, можна і треба розбирати в навчальних кейсах.

"Сьогодні дивлюся на сильну і амбітну команду під головуванням Сергія Корецького і я пишаюся тим шляхом, який ми пройшли з НАК. І я впевнена, що у НАК найкраща команда у цьому найскладнішому історичному періоді нашої держави", – наголосила Бойко.

Як повідомлялося, 29 грудня 2025 року Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Ростислава Шурми як представника держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" за його заявою. Раніше правоохоронці викрили схему розкрадання призначених для виплат за "зеленим" тарифом грошей комерційними енергогенеруючими підприємствами на тимчасово окупованій території Запорізької області, загальна сума збитків становить 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Ростислав Шурма.

Незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" є Анфінсен Тор Мартін, Людо ван дер Гейден, Маріно Ентоні Вільям, Гуквей Річард Марк, представниками держави – Наталія Бойко, Костянтин Мар'євич.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очікувала формування нового складу наглядової ради "Нафтогазу" до 20 січня 2026 року. Конкурс з відбору незалежних членів НР оголошений 12 грудня 2025 року. Заявки приймалися до 16 січня 2026 року.

 

Теги: #нр #нафтогаз

