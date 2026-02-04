Свириденко доручила Держпродспоживслужбі забезпечити контроль за дотриманням рішення про перерахунок плати за комунальні послуги

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

"Доручила забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг рішення Уряду про перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів. Перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей, і відобразитися у платіжках вже у лютому. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати.