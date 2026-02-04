Інтерфакс-Україна
Події
19:18 04.02.2026

Раді пропонують зупинити дію Конвенції про міжнародні автоперевезення у відносинах з РФ

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендує Верховній Раді зупинити дію Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу у відносинах з Російською Федерацією.

Таке рішення комітет ухвалив за результатами розгляду проєкту закону про припинення у відносинах України з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу (№ 0346), повідомила прес-служба апарату Верховної Ради у середу.

Багатостороння конвенція в рамках Співдружності Незалежних Держав регулює питання умов перевезення пасажирів та багажу, а також відповідальність перевізників. Прийняття законопроєкту дозволить привести договірно-правову базу співробітництва України в рамках СНД у відповідність до національних інтересів та залишиться чинною для України у відносинах з іншими сторонами Конвенції.

Законопроєкт №0346 зареєстровано у Верховній Раді 27 серпня 2025 року.

Комітет також рекомендував керівництву Верховної Ради ініціювати зустріч голів парламентів держав "Одеського трикутника" (Молдова, Румунія, Україна) в рамках заходів, присвячених четвертим роковинам повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну та підготовки спільної заяви.

 

Теги: #рада #комітет

