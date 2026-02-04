Інтерфакс-Україна
Події
19:08 04.02.2026

Фінське місто Порі передало Україні EUR41 тис на енергообладнання та медикаменти – посольство

1 хв читати
Фінське місто Порі передало Україні EUR41 тис на енергообладнання та медикаменти – посольство

Посольство України у Фінляндії повідомило про рішення мерії фінського міста Порі передати Україні гуманітарну допомогу у вигляді коштів на закупівлю енергетичного обладнання та медикаментів.

"На заклик посольства до фінських міст щодо гуманітарної допомоги Україні відгукнулося місто Порі! Щиро вдячні жителям міста та Меру Lauri Inna за важливу й своєчасну підтримку України. Рішення міста надати близько 41 000 євро на енергетичне обладнання та медикаменти для України — це справжній прояв солідарності з українцями у час, коли щоденні російські атаки позбавляють людей світла й тепла. Така підтримка рятує життя і дарує надію", - йдеться в повідомленні посольства.

Порі - одинадцяте за розмірами місто Фінляндії, населення у 2024 році складало 83 тис жителів.

 

Теги: #фінляндія #гумдопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 23.01.2026
Фінляндія та Словаччина стали Європейськими столицями культури 2026 року

Фінляндія та Словаччина стали Європейськими столицями культури 2026 року

01:54 18.01.2026
Між союзниками проблеми найкраще вирішувати шляхом обговорення, а не тиску – Стубб про митні погрози Трампа

Між союзниками проблеми найкраще вирішувати шляхом обговорення, а не тиску – Стубб про митні погрози Трампа

14:37 16.01.2026
Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги на суму EUR 98 млн

Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги на суму EUR 98 млн

14:31 09.01.2026
Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

20:01 07.01.2026
У Фінляндії заарештовано суховантаж Fitburg за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю

У Фінляндії заарештовано суховантаж Fitburg за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю

14:15 31.12.2025
У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

19:44 29.12.2025
Зеленський у розмові із президентом Фінляндії: У ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією

Зеленський у розмові із президентом Фінляндії: У ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією

05:01 29.12.2025
У Фінляндії шторм "Ханнес" залишив без електроенергії понад 115 тис. домогосподарств - ЗМІ

У Фінляндії шторм "Ханнес" залишив без електроенергії понад 115 тис. домогосподарств - ЗМІ

19:43 08.12.2025
Стубб: На переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу

Стубб: На переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу

15:20 20.11.2025
УЧХ продовжує допомогу прифронтовим громадам Харківщини

УЧХ продовжує допомогу прифронтовим громадам Харківщини

ВАЖЛИВЕ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

ОСТАННЄ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА