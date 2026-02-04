Фінське місто Порі передало Україні EUR41 тис на енергообладнання та медикаменти – посольство

Посольство України у Фінляндії повідомило про рішення мерії фінського міста Порі передати Україні гуманітарну допомогу у вигляді коштів на закупівлю енергетичного обладнання та медикаментів.

"На заклик посольства до фінських міст щодо гуманітарної допомоги Україні відгукнулося місто Порі! Щиро вдячні жителям міста та Меру Lauri Inna за важливу й своєчасну підтримку України. Рішення міста надати близько 41 000 євро на енергетичне обладнання та медикаменти для України — це справжній прояв солідарності з українцями у час, коли щоденні російські атаки позбавляють людей світла й тепла. Така підтримка рятує життя і дарує надію", - йдеться в повідомленні посольства.

Порі - одинадцяте за розмірами місто Фінляндії, населення у 2024 році складало 83 тис жителів.