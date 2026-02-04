Інтерфакс-Україна
Події
19:05 04.02.2026

ДПС за 2025р. застосувала до порушників на ринку пального штрафи на 463,7 млн грн та анулювала 886 ліцензій

2 хв читати
ДПС за 2025р. застосувала до порушників на ринку пального штрафи на 463,7 млн грн та анулювала 886 ліцензій

Державна податкова служба (ДПС) України у 2025 році за результатами заходів із протидії тіньовому ринку пального застосувала штрафні санкції на суму 463,7 млн грн, повідомляється на сайті відомства з посиланням на слова т.в.о. голови установи Лесі Карнаух.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом року податківці провели понад 6 тис. фактичних перевірок АЗС, за результатами яких виявлено майже 5,4 тис. порушень. Окрім нарахування штрафів, відомство припинило дію 886 ліцензій на право здійснення діяльності з пальним. З незаконного обігу також було вилучено продукцію та обладнання.

Зазначається, що у взаємодії з Національною поліцією зафіксовано 160 фактів нелегальної реалізації пального, що дозволило вилучити з обігу активи на суму 9 млн грн.

Основними порушеннями, що фіксувалися під час перевірок, стали продаж необлікованого пального, відсутність документів про його походження та порушення фіскального обліку.

Окремим напрямом контролю ДПС визначено дотримання ліцензіатами вимог щодо рівня середньої заробітної плати. За словами Карнаух, цей показник має бути не нижчим за півтори або дві мінімальні зарплати (мінімальна зарплата складає 8647 грн з 1 січня 2026 року) залежно від розташування, площі торгових точок та їхньої віддаленості від обласних центрів (понад 50 км). Вимога стосується не лише операторів ринку пального, а й суб'єктів, що торгують алкоголем та тютюновими виробами. У разі недотримання цих нормативів законодавство передбачає припинення дії ліцензій.

 

Теги: #штрафи #пальне #податки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 03.02.2026
ДПС виявила у 10 торгових мережах схеми дроблення бізнесу з можливим ухиленням від податків на 1 млрд грн

ДПС виявила у 10 торгових мережах схеми дроблення бізнесу з можливим ухиленням від податків на 1 млрд грн

14:15 29.01.2026
"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

15:14 22.01.2026
Ринок пального в Україні повністю забезпечено ресурсом – Міненерго

Ринок пального в Україні повністю забезпечено ресурсом – Міненерго

17:40 19.01.2026
Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

Правоохоронці припинили схему з подрібнення бізнесу й відшкодували в держбюджет 25 млн грн податків

15:12 16.01.2026
Запасів пального в Україні достатньо на найближчі 20 днів – Свириденко

Запасів пального в Україні достатньо на найближчі 20 днів – Свириденко

13:41 16.01.2026
Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

15:12 15.01.2026
Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95

Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95

14:43 15.01.2026
Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

13:32 09.01.2026
Мовний омбудсмен наклала 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025р.

Мовний омбудсмен наклала 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025р.

13:19 09.01.2026
Міносвіти: 12 видавництв оштрафовані на 1,9 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році

Міносвіти: 12 видавництв оштрафовані на 1,9 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році

ВАЖЛИВЕ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

ОСТАННЄ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА