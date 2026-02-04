ДПС за 2025р. застосувала до порушників на ринку пального штрафи на 463,7 млн грн та анулювала 886 ліцензій

Державна податкова служба (ДПС) України у 2025 році за результатами заходів із протидії тіньовому ринку пального застосувала штрафні санкції на суму 463,7 млн грн, повідомляється на сайті відомства з посиланням на слова т.в.о. голови установи Лесі Карнаух.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом року податківці провели понад 6 тис. фактичних перевірок АЗС, за результатами яких виявлено майже 5,4 тис. порушень. Окрім нарахування штрафів, відомство припинило дію 886 ліцензій на право здійснення діяльності з пальним. З незаконного обігу також було вилучено продукцію та обладнання.

Зазначається, що у взаємодії з Національною поліцією зафіксовано 160 фактів нелегальної реалізації пального, що дозволило вилучити з обігу активи на суму 9 млн грн.

Основними порушеннями, що фіксувалися під час перевірок, стали продаж необлікованого пального, відсутність документів про його походження та порушення фіскального обліку.

Окремим напрямом контролю ДПС визначено дотримання ліцензіатами вимог щодо рівня середньої заробітної плати. За словами Карнаух, цей показник має бути не нижчим за півтори або дві мінімальні зарплати (мінімальна зарплата складає 8647 грн з 1 січня 2026 року) залежно від розташування, площі торгових точок та їхньої віддаленості від обласних центрів (понад 50 км). Вимога стосується не лише операторів ринку пального, а й суб'єктів, що торгують алкоголем та тютюновими виробами. У разі недотримання цих нормативів законодавство передбачає припинення дії ліцензій.