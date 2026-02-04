Фундація Олени Зеленської та чеський Фонд родини Келлнер розпочинають партнерство для допомоги українським дітям і родинам

Фундація Олени Зеленської та чеський Фонд родини Келлнер домовилися про партнерство, спрямоване на підтримку українських дітей і родин, які постраждали внаслідок повномасштабної російської агресії, повідомляє пресслужба президента України.

"Для українських дітей і родин надзвичайно важливо відчувати, що вони не залишилися наодинці з війною. Підтримка безпеки та освіти дітей у цей час формує майбутнє України й усієї Європи. Саме тому партнерство з чеським Фондом родини Келлнер має для нас особливе значення і дає змогу допомагати тим, хто цього потребує найбільше", – наголосила Зеленська.

Зазначається, що Фонд родини Келлнер надав 170 млн чеських крон для реалізації гуманітарних та інфраструктурних ініціатив Фундації Олени Зеленської.

Фундація спрямує допомогу на три ключові напрями: зміцнення енергетичної стійкості, у тому числі на закупівлю генераторів, зарядних станцій, інверторів та акумуляторів для шкіл, лікарень, закладів догляду за людьми старшого віку та місцевих громад; гуманітарна підтримка прийомних і великих прийомних родин, які взяли на виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування; та проєкт "Безпечна школа", у межах якого Фундація облаштовує укриття, харчоблоки та забезпечує енергетичну автономність навчальних закладів.

"Ми не можемо просто стояти осторонь і спостерігати, як люди в Україні борються за базові потреби – тепло, світло чи питну воду. Після консультацій із президентом Петром Павелом ми вирішили зосередити нашу допомогу на тих, хто її найбільше потребує: дітях, родинах і соціальних закладах. Це найменше, що ми можемо зробити для них у цей складний час", – зазначила голова Фонду родини Келлнерів Рената Келлнерова.