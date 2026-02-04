Без тепла в Києві 1146 будинків, Дарницька ТЕЦ майже повністю знищена, почалося її відновлення – Кулеба

Фото: Valerie Proschenko

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про відсутність теплопостачання у 1146 будинках внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури.

"На сьогодні те, що ми маємо в місті Києві - це 1146 будинків без тепла. Вони зараз обігріваються виключно електроенергією. Ми розуміємо і знаємо всі проблеми цих людей. Ми постійно координуємося з містом Києва щодо всіх потреб", - сказав Кулеба під час візиту 60 послів іноземних держав на територію Дарницької теплоелектроцентралі в українській столиці в середу.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", віцепремʼєр повідомив, що Дарницька ТЕЦ обслуговувала біля 500 тисяч людей в Києві, але з початку опалювального сезону була атакована вже п'ять разів балістичними ракетами та дронами і наразі майже знищена.

"Сьогодні ви знаходитеся тут після вчорашньої атаки, коли ворог направив сюди 5 балістичних ракет, направив чітко в єдине, що тут залишалось функціонуючим, це саме обладнання, яке було орієнтоване на подачу тепла для населення. Це було зроблено в найхолоднішу ніч, яка була в Києві. Температура вночі сягала -26 градусів. Все це призвело до того, що на сьогоднішній день, як ви можете побачити, станція майже повністю знищена", - розповів він.

За словами Кулеби, початок відновлення цієї станції вже розпочався. "У нас є два дні для того, щоб зрозуміти технічно, коли ми зможемо і в який мірі відновити роботу цієї станції. Після цього можна робити вже певні прогнози. На сьогоднішній день сказати щось поки що досить важко", - сказав він.

Усього, за словами віцепремʼєра, загалом по теплоелектроцентралях столиці з початку опалювального сезону влучило більше 20 ракет.

При чому окупанти під час таких ударів використовують балістичні ракети зі шрапанеллю, які руйнують теплотраси та ускладнюють відновлювальні роботи.

Віцепремʼєр наголосив, що російські окупанти "використовують надзвичайно холодну погоду, також як зброю проти населення, причому проти незахищених верств населення, які зараз опиняються в найскладніших умовах".

"Все це говорить про те, що ворог просто не здатен на свої перемир’я , про які вони говорили", - сказав він.

Кулеба повідомив, що українська влада звернулися із запитом до країн-партнерів із закликом допомогти з необхідним обладнанням. "Нам потрібні генератори різної потужності, когенераційні установки, блочно-модульні котельні. Саме для того, щоб допомагати тим людям, які залишилися сьогодні без тепла.