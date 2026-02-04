Інтерфакс-Україна
Події
18:51 04.02.2026

Без тепла в Києві 1146 будинків, Дарницька ТЕЦ майже повністю знищена, почалося її відновлення – Кулеба

2 хв читати
Без тепла в Києві 1146 будинків, Дарницька ТЕЦ майже повністю знищена, почалося її відновлення – Кулеба
Фото: Valerie Proschenko

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про відсутність теплопостачання у 1146 будинках внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури.

"На сьогодні те, що ми маємо в місті Києві - це 1146 будинків без тепла. Вони зараз обігріваються виключно електроенергією. Ми розуміємо і знаємо всі проблеми цих людей. Ми постійно координуємося з містом Києва щодо всіх потреб", - сказав Кулеба під час візиту 60 послів іноземних держав на територію Дарницької теплоелектроцентралі в українській столиці в середу.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", віцепремʼєр повідомив, що Дарницька ТЕЦ обслуговувала біля 500 тисяч людей в Києві, але з початку опалювального сезону була атакована вже п'ять разів балістичними ракетами та дронами і наразі майже знищена.

"Сьогодні ви знаходитеся тут після вчорашньої атаки, коли ворог направив сюди 5 балістичних ракет, направив чітко в єдине, що тут залишалось функціонуючим, це саме обладнання, яке було орієнтоване на подачу тепла для населення. Це було зроблено в найхолоднішу ніч, яка була в Києві. Температура вночі сягала -26 градусів. Все це призвело до того, що на сьогоднішній день, як ви можете побачити, станція майже повністю знищена", - розповів він.

За словами Кулеби, початок відновлення цієї станції вже розпочався. "У нас є два дні для того, щоб зрозуміти технічно, коли ми зможемо і в який мірі відновити роботу цієї станції. Після цього можна робити вже певні прогнози. На сьогоднішній день сказати щось поки що досить важко", - сказав він.

Усього, за словами віцепремʼєра, загалом по теплоелектроцентралях столиці з початку опалювального сезону влучило більше 20 ракет.

При чому окупанти під час таких ударів використовують балістичні ракети зі шрапанеллю, які руйнують теплотраси та ускладнюють відновлювальні роботи.

Віцепремʼєр наголосив, що російські окупанти "використовують надзвичайно холодну погоду, також як зброю проти населення, причому проти незахищених верств населення, які зараз опиняються в найскладніших умовах".

"Все це говорить про те, що ворог просто не здатен на свої перемир’я , про які вони говорили", - сказав він.

Кулеба повідомив, що українська влада звернулися із запитом до країн-партнерів із закликом допомогти з необхідним обладнанням. "Нам потрібні генератори різної потужності, когенераційні установки, блочно-модульні котельні. Саме для того, щоб допомагати тим людям, які залишилися сьогодні без тепла.

Теги: #київ #кулеба #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 05.02.2026
Пожежа сталася в готелі "Дніпро" в центрі Києва, без постраждалих

Пожежа сталася в готелі "Дніпро" в центрі Києва, без постраждалих

09:11 05.02.2026
Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

08:01 05.02.2026
Двоє постраждалих і дві пожежі в Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА – Кличко

Двоє постраждалих і дві пожежі в Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА – Кличко

03:10 05.02.2026
Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ – КМВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ – КМВА

02:28 05.02.2026
Пожежа в Оболонському районі внаслідок атаки російських БпЛА на Київ – КМВА

Пожежа в Оболонському районі внаслідок атаки російських БпЛА на Київ – КМВА

21:57 04.02.2026
Глава Міненерго: Є ризик погіршення графіків відключень, росіяни готуються до нових атак

Глава Міненерго: Є ризик погіршення графіків відключень, росіяни готуються до нових атак

20:58 04.02.2026
Іспанія передає України шість потужних генераторів – МЗС

Іспанія передає України шість потужних генераторів – МЗС

20:49 04.02.2026
На київській станції "Дарниця" запрацювали "вагони незламності" – Мінрозвитку

На київській станції "Дарниця" запрацювали "вагони незламності" – Мінрозвитку

18:16 04.02.2026
UHRA на час блекаутів пропонує спеціальні умови на проживання для киян

UHRA на час блекаутів пропонує спеціальні умови на проживання для киян

17:30 04.02.2026
Київ передав 5 ОШБр партію переносних зарядних станцій – Кличко

Київ передав 5 ОШБр партію переносних зарядних станцій – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

ОСТАННЄ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА