Перемовини в Абу-Дабі в середу продовжилися у форматі роботи в групах - Умєров

Фото: Рустем Умєров

Після тристоронньої українсько-американсько-російської зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) переговорний процес у середу продовжився у форматі роботи в групах, повідомив учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров.

"Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Готуємо доповідь Президенту Володимиру Зеленському", - написав Умєров у середу за підсумками тристоронньої зустрічі.

За його словами, українська делегація працювала у складі керівника Офісу президента Кирила Буданова та його перший заступник Сергія Кислиці, заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького, народного депутата Давида Арахамії, начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, радника Офісу президента України Олександра Бевза.

"З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні", - повідомив Умєров.

Як повідомлялося, українська делегація завершила перемовини щодо мирних зусиль, які відбулися в Абу-Дабі (ОАЕ) в середу, в четвер очікується продовження перемовин.

Днем раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація буде з ним на зв’язку після перемовин в Абу-Дабі. "Ми домовилися з нашою командою, я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються, почуємо, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, не тільки повинні бути сигнали щодо України. Я думаю, що наша група знає, що треба шукати діалог, але здаватися ніхто не збирається", - сказав він під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

Як повідомлялося, двосторонні (Україна-США) та тристоронні (Україна-США-Росія) переговори відбудуться 4-5 лютого в Абу-Дабі. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, робота в ОАЕ буде складатися з двох частин. Зокрема, планувалася двостороння зустріч з американською стороною. Американська сторона представлена Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, а также генералом Дениелем Дрісколлом і Планується обговорення підписання гарантій безпеки й prosperity package, і деяких двосторонніх питань. Також запланована трьохстороння зустріч. За словами Умєрова, російська сторона також "буде представлена вагомо, буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання".

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський оновив до складу делегації України для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. Делегація включає десять членів: секретар РНБО Рустем Умєров і його перший заступник Євгеній Острянський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник ГУР МО Олег Іващенко та його заступник Вадим Скібіцький, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник Офісу президента України Олександр Бевз та народний депутат Давид Арахамія.