Правоохоронці почали розслідування обставин смерті чоловіка у приміщенні ТЦК – прокуратура

Правоохоронці почали розслідування обставин смерті 48-річного військовозобов’язаного у приміщенні Яворівського районного ТЦК та СП, повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону триває розслідування факту смерті військовозобов’язаного в приміщенні Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – розповіла Шевченко.

Попередня правова кваліфікація провадження – ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою "природна смерть".

"Під час огляду тіла ознак насильницької смерті або тілесних ушкоджень не виявлено. За попередніми висновками медиків, причиною трагедії стала раптова серцева смерть", — додала Шевченко.

Наразі тривають слідчі дії, призначено проведення судово-медичної експертизи, встановлюються всі обставини події.

Як повідомлялося, чоловік помер у приміщенні Яворівського РТЦК та СП в понеділок, 2 лютого. За даними Львівського обласного ТЦК, чоловік був доставлений до ТЦК, оскільки не мав при собі документів та знаходився у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Відзначається, що на момент зупинки працівниками ТЦК чоловік був у нетверезому стані.

Під час перебування у приміщенні ТЦК чоловіку стало погано. О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля. Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи. Згідно висновку медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння.