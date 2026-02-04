Інтерфакс-Україна
Події
18:24 04.02.2026

Правоохоронці почали розслідування обставин смерті чоловіка у приміщенні ТЦК – прокуратура

2 хв читати

Правоохоронці почали розслідування обставин смерті 48-річного військовозобов’язаного у приміщенні Яворівського районного ТЦК та СП, повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону триває розслідування факту смерті військовозобов’язаного в приміщенні Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – розповіла Шевченко.

Попередня правова кваліфікація провадження – ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою "природна смерть".

"Під час огляду тіла ознак насильницької смерті або тілесних ушкоджень не виявлено. За попередніми висновками медиків, причиною трагедії стала раптова серцева смерть", — додала Шевченко.

Наразі тривають слідчі дії, призначено проведення судово-медичної експертизи, встановлюються всі обставини події.

Як повідомлялося, чоловік помер у приміщенні Яворівського РТЦК та СП в понеділок, 2 лютого. За даними Львівського обласного ТЦК, чоловік був доставлений до ТЦК, оскільки не мав при собі документів та знаходився у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Відзначається, що на момент зупинки працівниками ТЦК чоловік був у нетверезому стані.

Під час перебування у приміщенні ТЦК чоловіку стало погано. О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля. Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи. Згідно висновку медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння.

 

Теги: #тцк #смерть #прокуратура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:23 04.02.2026
На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, одна з версій – алкогольне отруєння

На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, одна з версій – алкогольне отруєння

14:29 03.02.2026
Прокуратура Парижа хоче допитати власника мережі X Маска

Прокуратура Парижа хоче допитати власника мережі X Маска

12:31 03.02.2026
ДБР: У столиці затримано посадовицю районного ТЦК та СП, яка за гроші вносила зміни до реєстру військовозобов’язаних

ДБР: У столиці затримано посадовицю районного ТЦК та СП, яка за гроші вносила зміни до реєстру військовозобов’язаних

14:32 30.01.2026
Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

15:56 29.01.2026
Поліція Мілана розслідує смерть українського ексбанкіра Адаріча – ЗМІ

Поліція Мілана розслідує смерть українського ексбанкіра Адаріча – ЗМІ

18:59 27.01.2026
Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

15:02 26.01.2026
Прокуратура: на Київщині повідомлено підозру фігурантам схеми постачання критичного обладнання для промисловості РФ

Прокуратура: на Київщині повідомлено підозру фігурантам схеми постачання критичного обладнання для промисловості РФ

11:56 21.01.2026
ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

12:25 20.01.2026
Прокуратура відреагувала на заяви мера Дрогобича про "тиск через мобілізацію"

Прокуратура відреагувала на заяви мера Дрогобича про "тиск через мобілізацію"

11:39 20.01.2026
Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

ВАЖЛИВЕ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

ОСТАННЄ

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА