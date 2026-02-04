UHRA на час блекаутів пропонує спеціальні умови на проживання для киян

Асоціація готелів та курортів України (UHRA) запустила соціальну ініціативу підтримки мешканців Києва у період енергетичних блекаутів та підвищеного психологічного навантаження, повідомляє пресслужба UHRA .

"Мета ініціативи — дати киянам можливість тимчасово відновитися, змінити обстановку, отримати тепло, світло, стабільний інтернет, воду та сервіс, необхідні для життя і роботи в складних умовах", – повідомляється у релізі.

У рамках соціальної місії готелі-учасники програми надають знижку −20% для мешканців Києва на проживання у готелях України. Готелі учасники: Optima Collection Поділ Плаза, Raziotel Київ Ямська та Raziotel Київ Бориспільська, VitaPark Борисфен. Senator Apartments, Amarant та Sophia Hotel Kyiv.

Асоціація готелів та курортів України (UHRA, Ukrainian Hotel&Resort Association) - некомерційна громадська організація, що об'єднує готелі та курортні заклади розміщення, компанії, які здійснюють діяльність у готельному девелопменті, з метою сталого та системного розвитку галузі. Заснована в жовтні 2020 року. Наразі об'єднує понад 130 готелів із 23 областей України та понад 5 тис. працівників.