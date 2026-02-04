Інтерфакс-Україна
17:59 04.02.2026

У Дружківці 7 загиблих, 15 поранених через удар РФ по ринку – ДСНС

Кількість загиблих через російський удар по місту Дружківка Краматорського району Донецької області зросла до семи, постраждалих 15, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в середу.

"Сім загиблих та 15 поранених - наслідки російського удару по одному з місцевих ринків у Дружківці. Пошкоджені торгівельні павільйони, складські будівлі та легковий автомобіль. На місці події рятувальники надали домедичну допомогу пораненим та транспортували одного чоловіка до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих та одного пораненого.

"Росіяни обстріляли місто касетними снарядами — поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей", - написав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Телеграмі.

Окрім того, ворог скинув на Дружківку дві авіабомби, внаслідок чого пошкоджено промзону, три багатоповерхівки та три приватні будинки.

 

Теги: #донецька_область #загиблі #дружківка

