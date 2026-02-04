Офіс генпрокурора: колишніх українських суддю та адвоката судитимуть за держзраду

Прокурори Офісу генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо судді одного із судів Луганської області та адвоката.

"У ході розслідування прокурори встановили, що суддя ще у 2020 році проігнорував Указ Президента України про відрядження до іншого суду та залишився на тимчасово окупованій території Луганської області. Порушивши присягу судді та Конституцію України, він добровільно набув громадянство російської федерації та умисно приховав цей факт від органів державної влади України. Попри втрату повноважень, упродовж 2020-2022 років він незаконно отримував суддівську винагороду. Загальна сума безпідставно виплачених коштів перевищила 1,8 млн грн", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Офісу генпрокурора у середу.

Як повідомляється, прокурори Офісу генпрокурора виявили ці факти та у 2022 році поінформували територіальне управління Державної судової адміністрації, після чого всі виплати було негайно припинено.

Було також поінформовано Вищу раду правосуддя, яка підтвердила припинення повноважень судді з моменту набуття ним громадянства РФ. Законність цих рішень згодом підтвердили суди, в тому числі Верховний Суд та його Велика Палата, які прямо вказали: повноваження судді припинилися автоматично з огляду на норми Конституції України.

Під час досудового розслідування прокурори також задокументували факти активної співпраці судді з представниками спецслужб РФ та окупаційних адміністрацій.

"Зокрема, він передавав персональні дані громадян України: суддів, військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників Служби безпеки України. Ці відомості могли використовуватися ворогом для вербування, тиску та підривної діяльності", – зазначають в Офісі генпрокурора.

Окремо слідством встановлено роль адвоката, який, усвідомлюючи збройну агресію РФ проти України, добровільно долучився до співпраці зі спецслужбами держави-агресора.

"Він передавав через електронні засоби зв’язку персональні дані українських військовослужбовців, а також погодився обійняти посаду судді в незаконно створеному так званому "Сватівському районному суді ЛНР", фактично сприяючи функціонуванню окупаційної судової системи", – йдеться у повідомленні.

За ініціативою прокурорів адвоката притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Його позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 та ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України, адвоката за ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України. Кримінальне провадження здійснювалося у формі спеціального досудового розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.