ДБР повідомило про підозру експосадовцю КЕВ Вінниці за мільйонні зловживання під час закупівлі електроенергії для військових

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому керівнику квартирно-експлуатаційного відділу Вінниці, який під час закупівлі електроенергії безпідставно переплатив приватному підприємцю понад 5 млн грн бюджетних коштів.

В телеграм-каналі в середу ДБР інформує, що в лютому 2021 року між місцевим КЕВ та переможцем відкритих торгів уклали договір на постачання електроенергії для військових частин Вінницької області.

"Документи на загальну суму майже 35 млн грн підписав заступник, який на той момент тимчасово виконував обов’язки керівника", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Бюро, вже у березні штатний очільник КЕВ, всупереч вимогам законодавства, уклав низку додаткових угод.

Кожна з них, як уточнюється в повідомленні, передбачала підвищення вартості електроенергії на 10% за 1 кВт/год. Таке каскадне збільшення призвело до того, що початковий тариф фактично зріс удвічі.

"Загалом посадовець підписав вісім додаткових угод, унаслідок чого з державного бюджету безпідставно переплатили 5 млн 100 тис. грн. При цьому жодна з угод не мала належного обґрунтування, зокрема документального підтвердження коливання ринкової ціни на електроенергію", - зазначають в ДБР.

Згідно з повідомленням, у вересні 2022 року посадовця понизили та перевели для подальшої служби до іншого підрозділу ЗСУ. Наразі він працює механіком на одному з державних підприємств Вінниці.

Колишньому керівнику КЕВ повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою службових повноважень, вчинене в умовах особливого періоду.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 998 тис. 400 грн застави.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.