Інтерфакс-Україна
Події
17:22 04.02.2026

Суд не знайшов ознак умислу у справі про недекларування майна ексголовою Тернопільскої облради – ВАКС

3 хв читати
Суд не знайшов ознак умислу у справі про недекларування майна ексголовою Тернопільскої облради – ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не знайшла ознак умислу у діях колишнього голови Тернопільської обласної ради в справі про недостовірне декларування майна.

Як йдеться у роз’ясненні, оприлюдненому пресслужбою ВАКС у Facebook, вирішальним для суду було питання наявності умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Сам факт помилки або неповного відображення інформації в декларації ще не утворює складу кримінального правопорушення. Кримінальна відповідальність настає виключно за умисні дії.

"Суд установив, що особа задекларувала значний обсяг грошових активів, зокрема, понад 3,2 млн грн готівкових коштів, повідомила НАЗК про всі наявні банківські рахунки, однак не зазначила залишок коштів на них у сумі 17 110,62 грн. За таких обставин колегія суддів дійшла висновку, що відсутні об’єктивні підстави вважати, що незазначення 17 110,62 грн було наслідком свідомого наміру приховати активи", - зазначається у повідомленні.

Додатково суд урахував, що після проведення повної перевірки декларації НАЗК надало можливість подати виправлену декларацію, якою особа скористалася, відобразивши раніше не зазначені кошти. Добровільне усунення неточностей у передбачений законом спосіб свідчить про відсутність умислу, а не про його наявність.

Після виключення з обсягу обвинувачення суми, щодо якої судом встановлено відсутність умислу, загальна вартість інших незадекларованих активів не досягла мінімального порогу, з якого законодавство передбачає настання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Таким чином, суд дійшов висновку про відсутність події кримінального правопорушення.

АП ВАКС також виходив із принципу презумпції невинуватості, відповідно до якого всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

"Сторона обвинувачення не надала достатніх доказів, які б у сукупності безсумнівно підтверджували наявність умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію щодо залишку коштів на банківських рахунках", - наголосили в суді.

Безуючись на цьому, АП ВАКС на засіданні 26 січня частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно особи у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, 26 червня 2023 року, антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради Михайла Головко та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера. За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн. у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

У червні 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі Головка. Його визнали винним і призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

У жовтні 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив ще один вирок Головку у справі про внесення недостовірних відомостей до декларацій за 2022–2023 роки. Сторона звинувачення повідомила, що Головко у деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, яка належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї.

Крім того, у декларацію за 2022 рік посадовець не вніс інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також про нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку і кладову, які належать членам його сім’ї.

Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становить 2,2 млн грн, за 2023 рік – понад 2 млн грн.

 

Теги: #суд #тернопіль #головко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 03.02.2026
В Польщі суд визнав винним чоловіка, причетного до організації замаху на Зеленського

В Польщі суд визнав винним чоловіка, причетного до організації замаху на Зеленського

17:35 30.01.2026
Порошенко вказує на ненадання обґрунтувань для санкцій протягом року попри відведені законом 15 днів

Порошенко вказує на ненадання обґрунтувань для санкцій протягом року попри відведені законом 15 днів

17:19 30.01.2026
Верховний Суд підтвердив незаконність передачі Мархалівського лісу військовому меморіальному кладовищу

Верховний Суд підтвердив незаконність передачі Мархалівського лісу військовому меморіальному кладовищу

14:21 29.01.2026
Верховний Суд підтвердив законність внесення пивоварного заводу Карла Шульца до переліку об’єктів культурної спадщини Києва

Верховний Суд підтвердив законність внесення пивоварного заводу Карла Шульца до переліку об’єктів культурної спадщини Києва

20:32 28.01.2026
Суд пом’якшив запобіжний захід єксголові "Укренерго" Кудрицькому

Суд пом’якшив запобіжний захід єксголові "Укренерго" Кудрицькому

18:11 08.01.2026
Книжкові фонди УНОК передано Музею визвольної боротьби Тернопільщини

Книжкові фонди УНОК передано Музею визвольної боротьби Тернопільщини

22:37 10.12.2025
Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

17:42 10.12.2025
В Тернополі ідентифікували тіла загиблої 4-річної дитини і її матері

В Тернополі ідентифікували тіла загиблої 4-річної дитини і її матері

01:40 09.12.2025
У Тернополі вже 38 жертв російської атаки 19 листопада, з них 8 дітей - поліція

У Тернополі вже 38 жертв російської атаки 19 листопада, з них 8 дітей - поліція

10:59 27.11.2025
В Тернополі померла дитина, постраждала в результаті удару 19 листопада

В Тернополі померла дитина, постраждала в результаті удару 19 листопада

ВАЖЛИВЕ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

ОСТАННЄ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

Росіяни били по логістичній інфраструктурі на Сумщині, постраждала залізничниця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА