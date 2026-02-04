Суд не знайшов ознак умислу у справі про недекларування майна ексголовою Тернопільскої облради – ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не знайшла ознак умислу у діях колишнього голови Тернопільської обласної ради в справі про недостовірне декларування майна.

Як йдеться у роз’ясненні, оприлюдненому пресслужбою ВАКС у Facebook, вирішальним для суду було питання наявності умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Сам факт помилки або неповного відображення інформації в декларації ще не утворює складу кримінального правопорушення. Кримінальна відповідальність настає виключно за умисні дії.

"Суд установив, що особа задекларувала значний обсяг грошових активів, зокрема, понад 3,2 млн грн готівкових коштів, повідомила НАЗК про всі наявні банківські рахунки, однак не зазначила залишок коштів на них у сумі 17 110,62 грн. За таких обставин колегія суддів дійшла висновку, що відсутні об’єктивні підстави вважати, що незазначення 17 110,62 грн було наслідком свідомого наміру приховати активи", - зазначається у повідомленні.

Додатково суд урахував, що після проведення повної перевірки декларації НАЗК надало можливість подати виправлену декларацію, якою особа скористалася, відобразивши раніше не зазначені кошти. Добровільне усунення неточностей у передбачений законом спосіб свідчить про відсутність умислу, а не про його наявність.

Після виключення з обсягу обвинувачення суми, щодо якої судом встановлено відсутність умислу, загальна вартість інших незадекларованих активів не досягла мінімального порогу, з якого законодавство передбачає настання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Таким чином, суд дійшов висновку про відсутність події кримінального правопорушення.

АП ВАКС також виходив із принципу презумпції невинуватості, відповідно до якого всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

"Сторона обвинувачення не надала достатніх доказів, які б у сукупності безсумнівно підтверджували наявність умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію щодо залишку коштів на банківських рахунках", - наголосили в суді.

Безуючись на цьому, АП ВАКС на засіданні 26 січня частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно особи у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, 26 червня 2023 року, антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради Михайла Головко та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера. За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн. у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

У червні 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок у справі Головка. Його визнали винним і призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

У жовтні 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив ще один вирок Головку у справі про внесення недостовірних відомостей до декларацій за 2022–2023 роки. Сторона звинувачення повідомила, що Головко у деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, яка належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї.

Крім того, у декларацію за 2022 рік посадовець не вніс інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також про нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку і кладову, які належать членам його сім’ї.

Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становить 2,2 млн грн, за 2023 рік – понад 2 млн грн.