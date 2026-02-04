Ветеран-вибухотехнік може працювати як піротехнік, технік із ремонту точної електроніки і слюсар-електронік - Мінветеранів

Ветеран, який служив вибухотехніком, може застосувати свої військові компетенції як піротехнік, технік із ремонту точної електроніки і слюсар-електронік, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"Вибухотехнік у війську працює з боєприпасами, вибуховими речовинами та бойовими частинами FPV-дронів. Він може виконувати роботу у складі саперної й інженерної групи, або як технічний спеціаліст у підрозділах БпЛА – готувати й налаштовувати бойовий комплект для безпілотників", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, вибухотехнік під час служби має такі навички: підготовка, спорядження й встановлення бойових частин (зокрема для FPV-дронів); перевірка технічного стану спорядженого боєприпасу; робота з елементами запуску/підриву; збір, облік, транспортування й зберігання ВР з дотриманням регламентів; робота з паяльним обладнанням, монтажем і стабілізацією електроніки; ведення технічної документації.

Він також володіє такими навичками: висока уважність до деталей; дисциплінованість і звичка працювати за протоколами; аналітичне мислення й оцінка ризиків перед кожною дією; готовність працювати і самостійно, і в команді.

"Досвід вибухотехніка добре "перекладається" у сфери, де потрібні інженерна точність, робота з небезпечними процесами, техніка безпеки, контроль якості та відповідальність за процедури. Найближчі професії (залежно від сертифікацій): піротехнік, технік із ремонту точної електроніки, слюсар-електронік, спеціаліст з охорони праці та техніки безпеки (HSE/ТБ), інспектор з контролю якості, технік-логіст небезпечних вантажів, координатор складу й обліку", - зазначили в Мінветеранів.

