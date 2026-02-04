Інтерфакс-Україна
04.02.2026

Ветеран-вибухотехнік може працювати як піротехнік, технік із ремонту точної електроніки і слюсар-електронік - Мінветеранів

Ветеран, який служив вибухотехніком, може застосувати свої військові компетенції як піротехнік, технік із ремонту точної електроніки і слюсар-електронік, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"Вибухотехнік у війську працює з боєприпасами, вибуховими речовинами та бойовими частинами FPV-дронів. Він може виконувати роботу у складі саперної й інженерної групи, або як технічний спеціаліст у підрозділах БпЛА – готувати й налаштовувати бойовий комплект для безпілотників", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, вибухотехнік під час служби має такі навички: підготовка, спорядження й встановлення бойових частин (зокрема для FPV-дронів); перевірка технічного стану спорядженого боєприпасу; робота з елементами запуску/підриву; збір, облік, транспортування й зберігання ВР з дотриманням регламентів; робота з паяльним обладнанням, монтажем і стабілізацією електроніки; ведення технічної документації.

Він також володіє такими навичками: висока уважність до деталей; дисциплінованість і звичка працювати за протоколами; аналітичне мислення й оцінка ризиків перед кожною дією; готовність працювати і самостійно, і в команді.

"Досвід вибухотехніка добре "перекладається" у сфери, де потрібні інженерна точність, робота з небезпечними процесами, техніка безпеки, контроль якості та відповідальність за процедури. Найближчі професії (залежно від сертифікацій): піротехнік, технік із ремонту точної електроніки, слюсар-електронік, спеціаліст з охорони праці та техніки безпеки (HSE/ТБ), інспектор з контролю якості, технік-логіст небезпечних вантажів, координатор складу й обліку", - зазначили в Мінветеранів.

Як повідомлялося, в Мінветеранів вважають, що ветеран, який служив у розвідці, може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки, контролі якості і ринковій аналітиці; ветеран, який служив мінометником, може застосувати свої військові компетенції як оператор важкої або спеціалізованої техніки, контролер якості, фахівець з організації вантажних процесів; ветеран, який служив оператором протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), може застосувати свої військові компетенції як спеціаліст з електроніки чи оптики, оператор спеціального обладнання, фахівець аналітичних або моніторингових служб, інструктор з технічних чи спортивних дисциплін; ветеран, який служив зв’язківцем, може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій, системний адміністратор, радіотехнік і інженер ІТ-інфраструктури; ветеран, який служив оператором радіоелектронної боротьби (РЕБ), може застосувати свої військові компетенції як інженер із радіочастотних систем, спеціаліст із бездротових технологій й телекомунікацій і ІТ-фахівець; ветеран, який служив оператором безпілотних літальних апаратів (БПЛА), може застосувати свої військові компетенції як оператор дронів, картограф або геодезист, спеціаліст із технічної, агро- чи інфраструктурної відеозйомки; ветеран, який служив водієм-механіком бойової машини піхоти (БМП), може застосувати свої військові компетенції як механік або технік-оператор важкої техніки, сервісний інженер з обслуговування машин; ветеран, який служив командиром бойової машини, може застосувати свої військові компетенції в менеджменті логістики та службах технічної підтримки, координації автопарків і автоколон.

 

Теги: #мінветеранів #ветеран #працевлаштування

