Колишній санаторій в Києві прийняв вже 18 жителів будинків, де нема світла і тепла – мер

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/6129

Будівля колишнього санаторію в Києві була перепрофільована під тимчасове проживання жителів столиці, у чиїх будинках внаслідок російських обстрілів не вдалося відновити тепло- та енергопостачання, наразі туди вже переїхало 18 киян, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Відвідав один з колишніх міських санаторіїв, де столиця розгорнула місця для тимчасового переміщення киян, у чиїх будинках через обстріли відсутні тепло та електропостачання. Наразі в закладі перебувають 18 мешканців із Деснянського, Голосіївського та Дніпровського районів. Серед них — люди похилого віку, родина захисника з високою ампутацією, чиє житло було пошкоджене під час атаки 3 лютого, мати з дитиною з інвалідністю", - написав Кличко в Телеграм.

За його словами, у закладі облаштували 60 місць для киян. "У разі необхідності готові збільшити їх удвічі (до 120)", - додав мер.

Кличко зазначив, що в санаторіях створені безпечні та комфортні умови для проживання, забезпечено триразове харчування, є кухня, душові та навіть пральні машини. "Для людей створили безпечні та гідні умови. Спілка Самаритян України Київського об'єднання забезпечила триразове харчування, облаштувала кухню, душові, є пральні машини. У закладі є тепло й світло. Поруч з мешканцями цілодобово соціальні робітники Київського міського територіального центру, які допомагають із побутом, доглядом та супроводом", - написав він.

Мер також повідомив, що для одиноких людей старшого віку є можливість тимчасового переселення до геріатричних пансіонатів. "Якщо знаєте когось, кому потрібна така допомога, звертайтеся до районних територіальних центрів або до Київського міського терцентру за номером: 044 450 91 66. Соціальні працівники пропонують тимчасове переміщення всім людям старшого віку, які перебувають під їхнім супроводом", - написав Кличко.