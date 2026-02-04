Інтерфакс-Україна
17:09 04.02.2026

УЧХ надавав першу допомогу постраждалим від повітряної атаки РФ у Запоріжжі

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу на місцях російської повітряної атаки у Запоріжжі 3 лютого.

"Вчора команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими спеціальними службами надавала допомогу на місцях ліквідації наслідків атаки по місту", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери надали домедичну допомогу 5 постраждалим та психологічну підтримку людям, які опинилися в стані гострого стресу

Пізніше волонтери знову виїхали на місце удару, де надали першу домедичну допомогу одному чоловікові, якого госпіталізовано. Постраждалі також отримали першу психологічну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок масованої російської атаки 3 лютого у Запоріжжі дві особи загинули (18-річні хлопець та дівчина), а кількість постраждалих збільшилася до 12 осіб. Люди, які отримали травми внаслідок російських ударів по обласному центру, продовжують звертатися за медичною допомогою. Лікарі констатують вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струси головного мозку.

 

