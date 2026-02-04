Інтерфакс-Україна
Події
17:00 04.02.2026

Українська переговорна команда завершила зустріч в Абу-Дабі, в четвер очікується продовження перемовин – речниця секретаря РНБО

Українська делегація завершила перемовини щодо мирних зусиль, які відбулися в Абу-Дабі (ОАЕ) в середу, повідомила речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова Діана Давітян.

"На сьогодні переговори закінчилися. Офіційна комунікація від Рустема буде трошки пізніше", - повідомила Давітян журналістам у середу.

На уточнююче питання, чи продовжаться перемовини у четвер, вона відповіла: "Планується, що так".

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров. У складі делегації керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, народний депутат Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник Офісу президента України Олександр Бевз.

Днем раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація буде з ним на зв’язку після перемовин в Абу-Дабі. "Ми домовилися з нашою командою, я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються, почуємо, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, не тільки повинні бути сигнали щодо України. Я думаю, що наша група знає, що треба шукати діалог, але здаватися ніхто не збирається", - сказав він під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

Як повідомлялося, двосторонні (Україна - США) та тристоронні (Україна - США - Росія) переговори відбудуться 4-5 лютого в Абу-Дабі. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, робота в ОАЕ буде складатися з двох частин. Зокрема, планувалася двостороння зустріч з американською стороною. Американська сторона представлена Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, а также генералом Дениелем Дрісколлом і Планується обговорення підписання гарантій безпеки й prosperity package, і деяких двосторонніх питань. Також запланована трьохстороння зустріч. За словами Умєрова, російська сторона також "буде представлена вагомо, буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання".

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський оновив до складу делегації України для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру. Делегація включає десять членів: секретар РНБО Рустем Умєров і його перший заступник Євгеній Острянський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник ГУР МО Олег Іващенко та його заступник Вадим Скібіцький, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник Офісу президента України Олександр Бевз та народний депутат Давид Арахамія.

