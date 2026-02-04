Франція передала Києву 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт – Кличко

Французький кризовий центр Міністерства закордонних справ Франці через Європейський механізм цивільного захисту передав Києву 30 генераторів загальної потужності 3,4 МВт, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"До Києва надійшла гуманітарна допомога від Франції — 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт, які столиця передає для потреб КП "Київтеплоенерго". Ці джерела живлення допоможуть місту підсилити рівень стійкості критичних об'єктів, закладів соціальної сфери та житлових будинків", - написав він у Телеграмі.

Кличко подякував уряду Французької республіки за цю вкрай необхідну допомогу в ситуації енергетичної кризи.

"Дякуємо міністру зовнішньої торгівлі та інвестицій Франції, Послу Франції в Україні та членам французької делегації, які передали сьогодні допомогу Києву", - додав мер.

Як повідомлялось, днями Київ отримав 90 генераторів від мерії та громади Варшави та 130 генераторів, придбані на кошти, які збирали польські волонтери.