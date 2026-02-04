Інтерфакс-Україна
Події
16:55 04.02.2026

Франція передала Києву 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт – Кличко

1 хв читати

Французький кризовий центр Міністерства закордонних справ Франці через Європейський механізм цивільного захисту передав Києву 30 генераторів загальної потужності 3,4 МВт, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"До Києва надійшла гуманітарна допомога від Франції — 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт, які столиця передає для потреб КП "Київтеплоенерго". Ці джерела живлення допоможуть місту підсилити рівень стійкості критичних об'єктів, закладів соціальної сфери та житлових будинків", - написав він у Телеграмі.

Кличко подякував уряду Французької республіки за цю вкрай необхідну допомогу в ситуації енергетичної кризи.

"Дякуємо міністру зовнішньої торгівлі та інвестицій Франції, Послу Франції в Україні та членам французької делегації, які передали сьогодні допомогу Києву", - додав мер.

Як повідомлялось, днями Київ отримав 90 генераторів від мерії та громади Варшави та 130 генераторів, придбані на кошти, які збирали польські волонтери. 

Теги: #київ #генератори #франція #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 05.02.2026
Пожежа сталася в готелі "Дніпро" в центрі Києва, без постраждалих

Пожежа сталася в готелі "Дніпро" в центрі Києва, без постраждалих

09:11 05.02.2026
Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

08:01 05.02.2026
Двоє постраждалих і дві пожежі в Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА – Кличко

Двоє постраждалих і дві пожежі в Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА – Кличко

03:10 05.02.2026
Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ – КМВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ – КМВА

02:28 05.02.2026
Пожежа в Оболонському районі внаслідок атаки російських БпЛА на Київ – КМВА

Пожежа в Оболонському районі внаслідок атаки російських БпЛА на Київ – КМВА

23:40 04.02.2026
Дипломатичний радник Макрона їздив на переговори до Москви

Дипломатичний радник Макрона їздив на переговори до Москви

20:49 04.02.2026
На київській станції "Дарниця" запрацювали "вагони незламності" – Мінрозвитку

На київській станції "Дарниця" запрацювали "вагони незламності" – Мінрозвитку

18:51 04.02.2026
Без тепла в Києві 1146 будинків, Дарницька ТЕЦ майже повністю знищена, почалося її відновлення – Кулеба

Без тепла в Києві 1146 будинків, Дарницька ТЕЦ майже повністю знищена, почалося її відновлення – Кулеба

18:16 04.02.2026
UHRA на час блекаутів пропонує спеціальні умови на проживання для киян

UHRA на час блекаутів пропонує спеціальні умови на проживання для киян

17:30 04.02.2026
Київ передав 5 ОШБр партію переносних зарядних станцій – Кличко

Київ передав 5 ОШБр партію переносних зарядних станцій – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі – Умєров

Прем’єр Польщі прибув до України з візитом

Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

ОСТАННЄ

Внесені в "білий список" Starlink українських військових працюють, термінали росіян уже заблоковані – Федоров

Сили оборони уразили інфраструктуру полігону "Капустін Яр" на території РФ

Внаслідок ударів РФ без світла споживачі у чотирьох регіонах, ще у трьох негода знеструмила понад 34 населені пункти

Три новостворені мобільні медичні бригади УЧХ запрацювали на Херсонщині

Начальник управління міграційної служби на Одещині підозрюється в незаконному збагаченні - ДБР

Російські обстріли забрали життя 4 мирних жителів Херсонської області за добу

Зеленський з Туском вшанували біля Михайлівського монастиря в Києві пам'ять полеглих у війні

Росіяни 21 раз обстріляли Донеччину, загинули 8 людей – ОВА

СБУ затримала в Харкові навідницю - викладачку в університеті

Росіяни били по логістичній інфраструктурі на Сумщині, постраждала залізничниця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА