Події
16:30 04.02.2026

Бойові бригади не залучатимуть до пілотного проєкту зі створення регіональних центрів соціального супроводу зниклих безвісти – військовий омбудсман

Офіс Військового омбудсмана підтримав позицію родин військовослужбовців, які занепокоєні ініціативою Міністерства оборони зі створення регіональних центрів соціального супроводу зниклих безвісти і полонених військовослужбовців та членів їхніх сімей та заявив, що бойові бригади не залучатимуть до проєкту.

"Офіс Військового омбудсмана підтримує позицію родин з цього питання. Після зустрічі з сім’ями, де були озвучені всі застереження, у Міністерстві оборони повідомили, що бойові бригади не залучатимуть до пілотного проєкту. Його обіцяють звузити до двох частин забезпечення", - повідомляється на офіційній сторінці Офісу у фейсбуці у середу.

У повідомленні наголошується, що "Офіс Військового омбудсмана відстежуватиме цей процес з погляду дотримання прав військовослужбовців, які мають статус зниклих безвісти чи полонених".

Як повідомляється, до Офісу надійшло понад 230 звернень від родин військовослужбовців, які занепокоєні ініціативою Міністерства оборони зі створення регіональних центрів соціального супроводу зниклих безвісти і полонених військовослужбовців та членів їхніх сімей. Зазначається, у межах пілотного проєкту вже організовано перший такий центр. Туди від військових частин мають передати справи зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

"Офіс Військового омбудсмана вважає, що створення регіональних центрів, тим більше поспіхом, становить серйозні ризики", - наголошують у Офісі Військового омбудсмана. У повідомленні перелічені ризики, які вбачають у омбудсмана. Це нівелювання вже налагодженої роботи родин із підрозділами цивільно-військового співробітництва та служб супроводу, які є у військових частинах. Ризик затяжної чи неповної передачі особових справ і документів з військових частин до регіональних центрів. Ускладненої комунікації зі слідчими. Адже військові частини на сьогодні мають право ініціювати відкриття кримінального провадження щодо зниклого безвісти військовослужбовця. Водночас статус регіональних центрів у таких провадженнях є невизначеним. Також залишається невизначеним, хто саме відповідатиме за проведення службового розслідування у разі підтвердження факту загибелі зниклого безвісти військовослужбовця: військова частина чи регіональний центр. Крім того, не врегульоване питання організації та фінансування поховання, яке наразі забезпечує військова частина, добре обізнана з бойовим шляхом загиблого воїна. Відсутні чіткі механізми подання на нагорогородження, оформлення документів, виплат тощо.

 

 

Теги: #зниклі_безвісти #омбудсмен #військові

