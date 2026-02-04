16:02 04.02.2026
Руйнування на Дарницькій ТЕЦ у Києві показали послам та журналістам
Фото: Valerie Proschenko
На території Дарницької теплоелектроцентралі у Києві побували посли та представники понад 60 посольств іноземних держав.
Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", делегація побачила наслідки ракетних атак, завданих по підприємству критичної енергетичної інфраструктури.
Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів про цинічний обстріл РФ по ТЕЦ, яка обслуговувала мешканців Дніпровського і частину Дарницького району.