Руйнування на Дарницькій ТЕЦ у Києві показали послам та журналістам

Фото: Valerie Proschenko

На території Дарницької теплоелектроцентралі у Києві побували посли та представники понад 60 посольств іноземних держав.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", делегація побачила наслідки ракетних атак, завданих по підприємству критичної енергетичної інфраструктури.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів про цинічний обстріл РФ по ТЕЦ, яка обслуговувала мешканців Дніпровського і частину Дарницького району.