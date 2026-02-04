Інтерфакс-Україна
16:02 04.02.2026

Руйнування на Дарницькій ТЕЦ у Києві показали послам та журналістам

Фото: Valerie Proschenko

На території Дарницької теплоелектроцентралі у Києві побували посли та представники понад 60 посольств іноземних держав.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", делегація побачила наслідки ракетних атак, завданих по підприємству критичної енергетичної інфраструктури.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів про цинічний обстріл РФ по ТЕЦ, яка обслуговувала мешканців Дніпровського і частину Дарницького району.

 

