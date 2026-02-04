Ешенолована ППО Трійки за ніч збила більше 30 шахедів, які РФ запустила по мирних містах

Під час масованої атаки Росії у ніч на 3 лютого ППО Третього армійського корпусу збила 33 БпЛА типу Shahed, які летіли атакувати мирні міста на Сході України.

Цієї ночі ППО Третього корпусу збили 33 «шахеди», які летіли на мирні міста!



Під час масованої атаки бійці підрозділів ППО Третього армійського корпусу збили 33 БпЛА типу Shahed в коридорах прольотів на мирні міста на Сході України.



В дії — ешелонована система захисту, яку… pic.twitter.com/hO0l6jg6rf — Третій армійський корпус (@ab3army) February 3, 2026

Це результати роботи ешелонованої системи захисту, яку розгорнули корпус, бригади і підрозділи, щоб прикривати війська на передовій. Водночас бійці Трійки утримують перший рубіж оборони країни в небі та знищують дрони, які РФ скеровує на удари по всій Україні, повідомили в корпусі.

Власну ешелоновану ППО корпус Андрія Білецького розгорнув менше ніж за рік. Вона завчасно виявляє і знищує повітряні цілі по всій ширині та глибині смуги корпусу.

Підрозділи зенітних ракетних військ є в кожному батальйоні, створено також дивізіон ППО бригадного рівня. Захисники неба мають справу з усіма наявними у РФ засобами повітряного нападу: прикривають війська на передових рубежах, захищають тили і логістику, перехоплюють розвідувальні та ударні дрони, які росіяни запускають по мирних містах.