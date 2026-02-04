Інтерфакс-Україна
16:17 04.02.2026

Ешенолована ППО Трійки за ніч збила більше 30 шахедів, які РФ запустила по мирних містах

Під час масованої атаки Росії у ніч на 3 лютого ППО Третього армійського корпусу збила 33 БпЛА типу Shahed, які летіли атакувати мирні міста на Сході України.

Це результати роботи ешелонованої системи захисту, яку розгорнули корпус, бригади і підрозділи, щоб прикривати війська на передовій. Водночас бійці Трійки утримують перший рубіж оборони країни в небі та знищують дрони, які РФ скеровує на удари по всій Україні, повідомили в корпусі.

Власну ешелоновану ППО корпус Андрія Білецького розгорнув менше ніж за рік. Вона завчасно виявляє і знищує повітряні цілі по всій ширині та глибині смуги корпусу.

Підрозділи зенітних ракетних військ є в кожному батальйоні, створено також дивізіон ППО бригадного рівня. Захисники неба мають справу з усіма наявними у РФ засобами повітряного нападу: прикривають війська на передових рубежах, захищають тили і логістику, перехоплюють розвідувальні та ударні дрони, які росіяни запускають по мирних містах.

